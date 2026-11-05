Армия России атаковала логистический терминал в Харьковской области
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Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли удары беспилотниками по логистическому терминалу «Новой почты» в Харьковской области, электроподстанции в Днепропетровской области и сухогрузу с военным имуществом в Чёрном море. О поражении этих объектов сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что атаки были направлены на инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ.
По данным ведомства, в населённом пункте Новый Коротыч Харьковской области под удар попал логистический терминал компании «Новая почта». В Днепропетровской области российские беспилотники поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ.
Кроме того, Минобороны отчиталось об атаке на сухогруз в акватории Чёрного моря. Судно, которое, по сведениям российской стороны, перевозило военное имущество для ВСУ, находилось в 52 километрах к юго-западу от Одессы.
Ранее Life.ru сообщал об ударах по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях. По данным Минобороны от 4 ноября, российские дроны поразили подстанцию «Наливайковка» напряжением 750 кВ и объект «Чижовка» на 110 кВ. В тот же день военное ведомство заявило об ударе по сухогрузу с военным имуществом в восьми километрах к юго-западу от Одессы.