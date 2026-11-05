Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли удары беспилотниками по логистическому терминалу «Новой почты» в Харьковской области, электроподстанции в Днепропетровской области и сухогрузу с военным имуществом в Чёрном море. О поражении этих объектов сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что атаки были направлены на инфраструктуру, задействованную в интересах ВСУ.

По данным ведомства, в населённом пункте Новый Коротыч Харьковской области под удар попал логистический терминал компании «Новая почта». В Днепропетровской области российские беспилотники поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ.

Кроме того, Минобороны отчиталось об атаке на сухогруз в акватории Чёрного моря. Судно, которое, по сведениям российской стороны, перевозило военное имущество для ВСУ, находилось в 52 километрах к юго-западу от Одессы.