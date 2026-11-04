Армия России вывела из строя две электроподстанции на Украине
ВС РФ поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские беспилотники минувшей ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что удары также наносились по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
«В течение ночи ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — доложило утром 4 ноября ведомство.
В Киевской области под «удар возмездия» попала электроподстанция «Наливайковка» напряжением 750 кВ. Второй целью стала подстанция «Чижовка» на 110 кВ, расположенная в Житомирской области. Оба объекта, согласно сводке Минобороны, поражены российскими дронами.
Российская армия планомерно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Так, 30 октября Life.ru сообщал о поражении подстанции ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов Киевской области. По данным Минобороны, она снабжала электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Затем, 3 ноября, под массированный удар попали энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Среди целей ведомство назвало тепловые электростанции, высоковольтные подстанции, портовую инфраструктуру и морские суда.