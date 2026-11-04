Российские беспилотники минувшей ночью поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что удары также наносились по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

«В течение ночи ВС РФ продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — доложило утром 4 ноября ведомство.

В Киевской области под «удар возмездия» попала электроподстанция «Наливайковка» напряжением 750 кВ. Второй целью стала подстанция «Чижовка» на 110 кВ, расположенная в Житомирской области. Оба объекта, согласно сводке Минобороны, поражены российскими дронами.