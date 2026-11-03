«Укрэнерго»: С ночи Украина переживает одну из самых сильных атак на энергетику
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине резко осложнилась ситуация с электроснабжением после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В компании «Укрэнерго» назвали происходящее одной из самых масштабных атак на энергосистему страны и сообщили о значительных повреждениях оборудования.
По данным украинской стороны, только за минувшие сутки по энергообъектам было нанесено более 20 целенаправленных ударов. В компании утверждают, что российские войска задействовали беспрецедентное количество средств поражения.
Из-за повреждений в ряде регионов, включая Киев, пришлось ввести аварийные отключения электричества. Сложная ситуация сложилась в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях, где пострадала инфраструктура передачи и распределения электроэнергии.
В «Укрэнерго» заявили, что тысячи специалистов работают над устранением последствий атак. Первоочередная задача — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Остальных потребителей планируют подключать по мере стабилизации системы.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении четырёх украинских ТЭС и нескольких электроподстанций в результате ударов 3 ноября. По данным СМИ, речь идёт о Ладыжинской, Приднепровской, Криворожской и Змиевской электростанциях. Также сообщалось о повреждениях подстанций в пяти областях Украины.