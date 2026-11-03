На Украине резко осложнилась ситуация с электроснабжением после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В компании «Укрэнерго» назвали происходящее одной из самых масштабных атак на энергосистему страны и сообщили о значительных повреждениях оборудования.

По данным украинской стороны, только за минувшие сутки по энергообъектам было нанесено более 20 целенаправленных ударов. В компании утверждают, что российские войска задействовали беспрецедентное количество средств поражения.

Из-за повреждений в ряде регионов, включая Киев, пришлось ввести аварийные отключения электричества. Сложная ситуация сложилась в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях, где пострадала инфраструктура передачи и распределения электроэнергии.

В «Укрэнерго» заявили, что тысячи специалистов работают над устранением последствий атак. Первоочередная задача — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Остальных потребителей планируют подключать по мере стабилизации системы.