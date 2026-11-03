В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов регионального энергоузла. Перебои также затронули водоснабжение украинской столицы и работу общественного электротранспорта, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

По словам Кличко, нарушения энергоснабжения привели к перебоям в подаче воды и движении электротранспорта. В частности, в городе временно приостановили работу ряда троллейбусных маршрутов и фуникулёра.

Энергетическая компания ДТЭК подтвердила введение экстренных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». При таком режиме ранее установленные почасовые графики не действуют, поэтому точное время восстановления подачи электричества для отдельных потребителей заранее неизвестно.