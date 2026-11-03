Кличко сообщил об экстренных отключениях света в Киеве и области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов регионального энергоузла. Перебои также затронули водоснабжение украинской столицы и работу общественного электротранспорта, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В связи с повреждениями объектов киевского регионального энергоузла в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии», — написал он.
По словам Кличко, нарушения энергоснабжения привели к перебоям в подаче воды и движении электротранспорта. В частности, в городе временно приостановили работу ряда троллейбусных маршрутов и фуникулёра.
Энергетическая компания ДТЭК подтвердила введение экстренных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по распоряжению «Укрэнерго». При таком режиме ранее установленные почасовые графики не действуют, поэтому точное время восстановления подачи электричества для отдельных потребителей заранее неизвестно.
Напомним, сегодня «Киевводоканал» сообщал о полном прекращении водоснабжения Киева из-за аварии в энергосистеме. Коммунальное предприятие заявило об отсутствии воды во всех районах столицы. Специалисты водоканала и энергетики приступили к восстановлению электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства, однако точные сроки возобновления подачи воды первоначально не назывались.