Вода только из цистерн: Украинцев предупредили о риске масштабных коммунальных перебоев
Эксперт Попенко предупредил о риске прекращения водоснабжения на Украине
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Жители украинских городов могут остаться без централизованного водоснабжения в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре. При таком развитии событий воду населению придётся доставлять автоцистернами, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире телеканала «Новости.LIVE».
«Речь идёт даже не о подаче воды по графикам, а о том, что единственным выходом для населения может стать подвоз воды цистернами», — предупредил эксперт.
По словам Попенко, стабильная работа водопроводных систем напрямую зависит от электроснабжения. Повреждение энергетических объектов может привести к остановке насосного оборудования, из-за чего подача воды в жилые дома окажется невозможной.
В качестве примера специалист привёл ситуацию в Днепре, где в минувшие выходные, по его словам, несколько сотен тысяч человек остались без воды. Эксперт считает, что при дальнейшем повреждении энергетической инфраструктуры аналогичные перебои могут затронуть и другие населённые пункты.
Проблема водоснабжения уже возникала в разных регионах Украины на фоне масштабных отключений электричества. При этом наличие резервных генераторов позволяет отдельным коммунальным предприятиям продолжать работу даже в условиях перебоев с энергоснабжением.
Ранее сообщалось о перебоях с водоснабжением сразу в четырёх районах Киева после обесточивания водопроводного объекта. Проблемы затронули Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы столицы. В коммунальном предприятии «Киевводоканал» предупредили о снижении давления в сетях и возможном полном прекращении подачи воды в отдельные дома.