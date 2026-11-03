Жители украинских городов могут остаться без централизованного водоснабжения в случае продолжения российских ударов по энергетической инфраструктуре. При таком развитии событий воду населению придётся доставлять автоцистернами, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире телеканала «Новости.LIVE».

«Речь идёт даже не о подаче воды по графикам, а о том, что единственным выходом для населения может стать подвоз воды цистернами», — предупредил эксперт.

По словам Попенко, стабильная работа водопроводных систем напрямую зависит от электроснабжения. Повреждение энергетических объектов может привести к остановке насосного оборудования, из-за чего подача воды в жилые дома окажется невозможной.

В качестве примера специалист привёл ситуацию в Днепре, где в минувшие выходные, по его словам, несколько сотен тысяч человек остались без воды. Эксперт считает, что при дальнейшем повреждении энергетической инфраструктуры аналогичные перебои могут затронуть и другие населённые пункты.

Проблема водоснабжения уже возникала в разных регионах Украины на фоне масштабных отключений электричества. При этом наличие резервных генераторов позволяет отдельным коммунальным предприятиям продолжать работу даже в условиях перебоев с энергоснабжением.