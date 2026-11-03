В Киеве полностью остановили движение поездов метро. По данным агентства Укринформ, движение прекращено на всех трёх линиях по техническим причинам.

Сроки возобновления работы подземки пока не названы.

Ранее утром 3 ноября энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Ограничения ввели по распоряжению «Укрэнерго». При таком режиме заранее опубликованные графики отключений не действуют.