В Деснянском районе Киева некоторые жилые дома остаются без электричества уже более полутора суток. В отдельных зданиях возникли и проблемы с водоснабжением. О ситуации сообщил глава районной администрации Максим Бахматов.

«Сейчас имеем дома, где нет света 37 часов. Имеем дома, куда не доходит вода», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Отключения затронули не весь район, а отдельные жилые здания. При этом Бахматов не уточнил, сколько именно домов остаётся без электричества и когда специалисты смогут полностью восстановить подачу.

Проблемы с энергоснабжением в украинской столице продолжаются несколько дней. Ещё 30 октября после повреждения энергетического объекта без света остались отдельные районы Киева. Перебои также отразились на работе водопроводной инфраструктуры.

В начале ноября ситуация вновь осложнилась. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях, при которых ранее установленные графики подачи электричества перестают действовать.

На фоне перебоев киевляне жалуются, что свет не появляется даже в часы, когда его должны включать. По сообщениям местных жителей, в некоторых домах отключения продолжаются по 12–15 часов подряд.