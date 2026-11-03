В Киеве зафиксировали скачки напряжения, в Днепропетровске ввели экстренные отключения света, а в Харькове возникли проблемы с отоплением. О перебоях в трёх крупных городах Украины сообщает УНИАН.

По данным агентства, жители украинской столицы столкнулись с нестабильным напряжением в электросети. Масштаб перебоев и сроки восстановления нормального электроснабжения в сообщении не уточняются.

В Днепропетровске подачу электричества ограничили в аварийном режиме. Это означает, что свет отключают вне заранее опубликованного расписания.

В Харькове, по информации УНИАН, перебои с электричеством отразились на работе отдельных объектов теплоснабжения. Сообщается об аварийных и наладочных работах на коммунальных сетях.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам ВСУ в 142 районах. По данным ведомства, поражены цеха сборки и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований, а также энергетическая и транспортная инфраструктура, используемая в интересах украинской армии. В операции задействовали авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.