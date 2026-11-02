Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией, а также по цехам сборки и местам хранения беспилотников. Всего поражены цели в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Для проведения операций задействовали сразу четыре компонента российских сил: оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

По информации военного ведомства, под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Особое внимание уделялось инфраструктуре, которая, по данным Минобороны, используется для обеспечения ВСУ, включая транспортные объекты и предприятия, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня российское военное ведомство уже сообщало об ударах по конкретным объектам в украинском тылу. Как писал Life.ru, беспилотники «Герань» поразили производственное здание завода «Укрспецсвязь», склад вооружения, логистический центр и электровоз. Цели атаковали расчёты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Минобороны также опубликовало видеокадры ударов.

Под ударом оказывались и ключевые железнодорожные узлы. Накануне Life.ru рассказывал о поражении объектов управления движением на станции Конотоп в Сумской области. По данным российского военного ведомства, через эту станцию осуществлялась доставка вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов Украины. Масштабы повреждений и последствия для движения поездов не уточнялись.