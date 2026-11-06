Российские беспилотники поразили сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Удар был нанесён днём 6 ноября. В ведомстве отметили, что Вооружённые силы России продолжают атаковать морские суда, задействованные в доставке военных грузов для ВСУ.

«Сегодня днём в результате удара в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа „сухогруз“», — говорится в сообщении.