Юго-западнее Одессы поражён сухогруз с военными грузами для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники поразили сухогруз в Чёрном море юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Удар был нанесён днём 6 ноября. В ведомстве отметили, что Вооружённые силы России продолжают атаковать морские суда, задействованные в доставке военных грузов для ВСУ.
«Сегодня днём в результате удара в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа „сухогруз“», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщало об ударе по сухогрузу в 30 километрах южнее Одессы. По информации ведомства, 30 октября беспилотники атаковали судно во время морского перехода. Оно перевозило военные грузы и продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ.