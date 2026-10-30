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Опубликовано 30 октября, 18:35

Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в 30 км от Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили сухогруз в Чёрном море в 30 километрах к югу от Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило военные грузы и продукцию двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

«В результате ударов на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы и грузы двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Атаку, как уточнили в министерстве, провели днём 30 октября с применением беспилотников. Судно находилось в движении, а не на стоянке в порту. В российском военном ведомстве отметили, что продолжают наносить удары по морским судам, которые используются для снабжения украинской армии.

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Ранее российские военные сообщили о поражении другого сухогруза с грузами для ВСУ на пути в Одессу. 27 октября судно также попало под удар во время морского перехода. В ведомстве уточнили, что атаку провели в рамках ударов по объектам украинского ВПК, портовой инфраструктуре и транспортным средствам, задействованным в военных перевозках.

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Юрий Лысенко
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