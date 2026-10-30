Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в 30 км от Одессы

Российские войска поразили сухогруз в Чёрном море в 30 километрах к югу от Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило военные грузы и продукцию двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

«В результате ударов на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы и грузы двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Атаку, как уточнили в министерстве, провели днём 30 октября с применением беспилотников. Судно находилось в движении, а не на стоянке в порту. В российском военном ведомстве отметили, что продолжают наносить удары по морским судам, которые используются для снабжения украинской армии.