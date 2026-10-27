МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ на пути в Одессу

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для обеспечения ВСУ. Судно попало под удар во время морского перехода, сообщили в Минобороны России.

«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Атаку провели в рамках дневных ударов беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в доставке военных грузов.

Ранее, 17 октября, Минобороны сообщало об ударе по сухогрузу в 40 километрах южнее Одессы. По данным министерства, тот перевозил грузы военного и двойного назначения и также был поражён во время движения по морю.