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Опубликовано 27 октября, 18:47

МО РФ сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ на пути в Одессу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для обеспечения ВСУ. Судно попало под удар во время морского перехода, сообщили в Минобороны России.

«На переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Атаку провели в рамках дневных ударов беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в доставке военных грузов.

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Ранее, 17 октября, Минобороны сообщало об ударе по сухогрузу в 40 километрах южнее Одессы. По данным министерства, тот перевозил грузы военного и двойного назначения и также был поражён во время движения по морю.

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Александра Вишнякова
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