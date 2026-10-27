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Опубликовано 27 октября, 13:32

ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и складам боеприпасов ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

Российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что среди поражённых целей также оказались склады боеприпасов, производственные цеха и места хранения беспилотников.

Под огонь, по данным ведомства, попали и объекты, где находились наземные робототехнические комплексы и дроны дальнего действия. Кроме того, российская сторона сообщила о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 148 районах.

Отдельно военные представили результаты работы противовоздушной обороны. Согласно сводке, расчёты уничтожили две управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотников самолётного типа.

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Ранее российские военные нанесли высокоточный удар по объектам тылового обеспечения противника, нарушив цепочки поставок военного снаряжения. Как сообщили в Минобороны РФ, целью атаки стал разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр». По данным оборонного ведомства, территория и складские мощности этого комплекса активно использовались для приёмки, распределения и временного хранения военных грузов, предназначавшихся для формирований ВСУ.

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Юлия Сафиулина
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