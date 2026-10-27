Логистический хаб всмятку: ВС РФ сожгли терминал с западными поставками для ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли высокоточный удар по объектам тылового обеспечения противника, нарушив цепочки поставок военного снаряжения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Целью атаки стал разгрузочно-таможенный терминал, принадлежащий компании «Региональный логистический центр». По данным оборонного ведомства, территория и складские мощности этого комплекса активно использовались для приёмки, распределения и временного хранения военных грузов, предназначавшихся для формирований ВСУ. В результате результативного огневого поражения инфраструктура объекта получила критические повреждения, находившиеся там ресурсы ликвидированы.

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне сообщений о ракетной атаке и приближении беспилотников. Мониторинговые ресурсы утверждают, что сначала в направлении города направили баллистические ракеты, после чего появилась информация о беспилотниках. Среди предполагаемых целей называют киевские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.