Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в 40 км от Одессы

Российские войска нанесли удар по морскому сухогрузу в 40 километрах к югу от порта Одесса. По данным Министерства обороны РФ, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.

Как уточнили в военном ведомстве, сухогруз был поражён непосредственно во время перехода по Чёрному морю, а не во время стоянки в порту.

«В 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.