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Опубликовано 17 октября, 18:04

Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в 40 км от Одессы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удар по морскому сухогрузу в 40 километрах к югу от порта Одесса. По данным Министерства обороны РФ, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.

Как уточнили в военном ведомстве, сухогруз был поражён непосредственно во время перехода по Чёрному морю, а не во время стоянки в порту.

«В 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.

Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ
Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об аналогичных ударах по сухогрузам, направлявшимся в Одессу. Так, 15 октября российские военные заявили о поражении судна с грузами военного и двойного назначения, а 16 октября Минобороны сообщило об атаке беспилотников на ещё один сухогруз во время морского перехода. Названия судов не раскрывались, поэтому установить, шла ли речь о разных кораблях, пока невозможно.

Больше новостей о действиях российских войск и военной обстановке — в разделе «Армия» на Life.ru

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Анастасия Никонорова
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