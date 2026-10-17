Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в 40 км от Одессы
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Российские войска нанесли удар по морскому сухогрузу в 40 километрах к югу от порта Одесса. По данным Министерства обороны РФ, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.
Как уточнили в военном ведомстве, сухогруз был поражён непосредственно во время перехода по Чёрному морю, а не во время стоянки в порту.
«В 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал об аналогичных ударах по сухогрузам, направлявшимся в Одессу. Так, 15 октября российские военные заявили о поражении судна с грузами военного и двойного назначения, а 16 октября Минобороны сообщило об атаке беспилотников на ещё один сухогруз во время морского перехода. Названия судов не раскрывались, поэтому установить, шла ли речь о разных кораблях, пока невозможно.
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