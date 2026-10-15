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Опубликовано 15 октября, 18:27

ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска поразили сухогруз, перевозивший в Одессу грузы военного и двойного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар по судну был нанесён непосредственно во время морского перехода. В ведомстве уточнили, что российские военные продолжают атаковать беспилотниками объекты транспортной инфраструктуры и морские суда, задействованные в снабжении ВСУ.

Кроме того, в порту Южный Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, использовавшийся в интересах украинской армии.

ВС РФ поразили в Бугском лимане судно, доставлявшее военные грузы в Николаев
ВС РФ поразили в Бугском лимане судно, доставлявшее военные грузы в Николаев

Ранее российские военные поразили сразу два сухогруза с военными грузами в Одесской области. Один из кораблей находился в порту Черноморск, второй попал под удар во время движения по морю. По данным Минобороны, оба судна использовались для обеспечения ВСУ.

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Николь Вербер
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