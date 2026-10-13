ВС РФ поразили в Бугском лимане судно, доставлявшее военные грузы в Николаев

Российские военные поразили в Бугском лимане сухогруз, который доставлял в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России 13 октября.

В оборонном ведомстве уточнили, что судно следовало в Николаев с грузом для нужд украинской стороны.

«Кроме того, в Бугском лимане поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Николаев грузы военного и двойного назначения», — сообщили в Минобороны РФ.

Удар по судну стал частью серии атак на объекты военной логистики Украины. В тот же период российские военные наносили удары по предприятиям ВПК, железнодорожной и портовой инфраструктуре.

Накануне, 12 октября, Life.ru писал о поражении двух сухогрузов, следовавших с военными грузами в Одессу и Николаев. По данным Минобороны, оба судна были атакованы ещё во время морского перехода.

Ранее, 17 августа, российское оборонное ведомство сообщало о поражении ещё двух сухогрузов в портах Одессы и Николаева. Удары наносились и непосредственно по инфраструктуре, обеспечивающей морскую логистику. В сентябре Life.ru сообщал о поражении в Николаеве двух логистических центров, склада беспилотников, хранилищ военного имущества и резервуаров с горюче-смазочными материалами. А в июле Минобороны сообщало об ударах по двум сухогрузам с военными поставками в порту Днепро-Бугский Николаевской области.