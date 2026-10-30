Столбы густого дыма над Кременчугом: Военкор показал последствия ночного ракетного удара по НПЗ
Военкор Котенок сообщил о пожаре на НПЗ в Кременчуге после удара
Обложка © Telegram / Военкор Котенок
После ночного ракетного удара в Кременчуге Полтавской области горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок, опубликовав видео предполагаемых последствий атаки.
Пожар после удара по НПЗ в Кременчуге. Видео © Telegram / Военкор Котенок
На опубликованных им кадрах видно, как над горизонтом поднимаются густые столбы чёрного дыма. По утверждению военкора, ночью предприятие подверглось удару баллистическими ракетами.
Украинские власти подтвердили атаку на промышленный объект в Кременчугском районе, однако не уточнили, какое именно предприятие пострадало. Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что удары наносились ночью и утром 30 октября.
Ранее Минобороны России сообщило о 11 массированных и групповых ударах по объектам на Украине за неделю. Российские войска поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Под удары также попали места производства и хранения беспилотников, безэкипажных катеров и наземных робототехнических комплексов.