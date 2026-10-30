Столбы густого дыма над Кременчугом: Военкор показал последствия ночного ракетного удара по НПЗ

После ночного ракетного удара в Кременчуге Полтавской области горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок, опубликовав видео предполагаемых последствий атаки.

Пожар после удара по НПЗ в Кременчуге. Видео © Telegram / Военкор Котенок

На опубликованных им кадрах видно, как над горизонтом поднимаются густые столбы чёрного дыма. По утверждению военкора, ночью предприятие подверглось удару баллистическими ракетами.

Украинские власти подтвердили атаку на промышленный объект в Кременчугском районе, однако не уточнили, какое именно предприятие пострадало. Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что удары наносились ночью и утром 30 октября.