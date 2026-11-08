Российские военные уничтожили в зоне спецоперации бронеавтомобиль Mastiff британского производства и канадский бронетранспортёр Senator. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за последние сутки украинские подразделения также потеряли более 230 военнослужащих. В список уничтоженной техники вошли 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные, как утверждается в сводке, вывели из строя станцию контрбатарейной борьбы, предназначенную для обнаружения огневых позиций артиллерии.