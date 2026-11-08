ВС РФ поразили британский броневик Mastiff и канадский БТР Senator в зоне СВО
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Российские военные уничтожили в зоне спецоперации бронеавтомобиль Mastiff британского производства и канадский бронетранспортёр Senator. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за последние сутки украинские подразделения также потеряли более 230 военнослужащих. В список уничтоженной техники вошли 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Кроме того, российские военные, как утверждается в сводке, вывели из строя станцию контрбатарейной борьбы, предназначенную для обнаружения огневых позиций артиллерии.
Ранее Life.ru рассказывал о захвате российскими военными британского броневика Mastiff. Повреждённую машину удалось эвакуировать с передовой после технического обследования. Бронеавтомобиль относится к семейству Cougar.