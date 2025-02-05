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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 февраля, 03:42

Российские военные в зоне СВО захватили британский броневик ВСУ Mastiff

Захваченный британский броневик ВСУ Mastiff. Обложка © t.me/Rogatkinlive

Захваченный британский броневик ВСУ Mastiff. Обложка © t.me/Rogatkinlive

Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff, относящийся к семейству Cougar, после того как он был подбит в зоне проведения специальной военной операции.

«Военнослужащие из Сахалина захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff, входящий в семейство Cougar, который был повреждён в зоне проведения СВО», — сообщили в Министерстве обороны России.

Бронетранспортер противника пострадал от нескольких попаданий кумулятивными снарядами. В ведомстве отметили, что перед тем как эвакуировать бронемашину с линии фронта, военные провели техническое обследование и, выбрав удачный момент при сниженной активности противника, группа танкового батальона вывезла подбитый транспорт в тыл.

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Ранее российские военные нашли в Харьковской области места укрытия ВСУ, замаскированные в лесу. По позициям нанесли мощный огневой удар с применением огнемётной системы «Солнцепёк». Министерство обороны РФ показало видео ликвидации техники и личного состава противника.

Лия Мурадьян
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