Российские военные в зоне СВО захватили британский броневик ВСУ Mastiff
Захваченный британский броневик ВСУ Mastiff. Обложка © t.me/Rogatkinlive
Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff, относящийся к семейству Cougar, после того как он был подбит в зоне проведения специальной военной операции.
«Военнослужащие из Сахалина захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff, входящий в семейство Cougar, который был повреждён в зоне проведения СВО», — сообщили в Министерстве обороны России.
Бронетранспортер противника пострадал от нескольких попаданий кумулятивными снарядами. В ведомстве отметили, что перед тем как эвакуировать бронемашину с линии фронта, военные провели техническое обследование и, выбрав удачный момент при сниженной активности противника, группа танкового батальона вывезла подбитый транспорт в тыл.
Ранее российские военные нашли в Харьковской области места укрытия ВСУ, замаскированные в лесу. По позициям нанесли мощный огневой удар с применением огнемётной системы «Солнцепёк». Министерство обороны РФ показало видео ликвидации техники и личного состава противника.