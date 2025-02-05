Российские военные в зоне СВО захватили британский броневик ВСУ Mastiff

Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff, относящийся к семейству Cougar, после того как он был подбит в зоне проведения специальной военной операции.

«Военнослужащие из Сахалина захватили и эвакуировали с передовой британский бронетранспортер Mastiff, входящий в семейство Cougar, который был повреждён в зоне проведения СВО», — сообщили в Министерстве обороны России.

Бронетранспортер противника пострадал от нескольких попаданий кумулятивными снарядами. В ведомстве отметили, что перед тем как эвакуировать бронемашину с линии фронта, военные провели техническое обследование и, выбрав удачный момент при сниженной активности противника, группа танкового батальона вывезла подбитый транспорт в тыл.