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Регион
4 февраля, 13:55

Минобороны показало точный удар «Солнцепёка» по укрепрайону ВСУ под Харьковом

Российские войска обнаружили позиции ВСУ, замаскированные в лесу в Харьковской области, после чего по ним был нанесён сокрушительный удар из огнемётной системы «Солнцепёк». Кадрами поражения вражеской техники и личного состава делится Минобороны РФ.

Удар ВС РФ по позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» и операторы БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в лесополосе Харьковской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее появилось видео удара Черноморского флота по украинскому безэкипажному катеру. От точного и выверенного удара техника ВСУ разлетается вдребезги. Объект уничтожен дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Украинский БПЛА сбит над Каспийским морем
Украинский БПЛА сбит над Каспийским морем
Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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