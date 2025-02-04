Минобороны показало точный удар «Солнцепёка» по укрепрайону ВСУ под Харьковом
Российские войска обнаружили позиции ВСУ, замаскированные в лесу в Харьковской области, после чего по ним был нанесён сокрушительный удар из огнемётной системы «Солнцепёк». Кадрами поражения вражеской техники и личного состава делится Минобороны РФ.
Удар ВС РФ по позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» и операторы БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ в лесополосе Харьковской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее появилось видео удара Черноморского флота по украинскому безэкипажному катеру. От точного и выверенного удара техника ВСУ разлетается вдребезги. Объект уничтожен дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Telegram / Минобороны РФ