Украинский БПЛА сбит над Каспийским морем
Минобороны: Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Каспийского моря
Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Каспийского моря, пострадавших в результате отражения атаки ВСУ нет. Об этом докладывает Минобороны РФ.
«Около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над акваторией Каспийского моря», – отчитались в МО РФ.
Ранее сегодня глава Республики Дагестан Сергей Меликов предупредил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружены в небе над Каспийском. Он рассказал, что силы ПВО работают над уничтожением дронов. На фоне отражения атаки ограничения на полёты гражданских самолётов ввели в аэропорту Махачкалы.
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