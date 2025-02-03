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3 февраля, 06:55

Украинский БПЛА сбит над Каспийским морем

Минобороны: Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Каспийского моря

Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Каспийского моря, пострадавших в результате отражения атаки ВСУ нет. Об этом докладывает Минобороны РФ.

«Около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над акваторией Каспийского моря», – отчитались в МО РФ.

Ранее сегодня глава Республики Дагестан Сергей Меликов предупредил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обнаружены в небе над Каспийском. Он рассказал, что силы ПВО работают над уничтожением дронов. На фоне отражения атаки ограничения на полёты гражданских самолётов ввели в аэропорту Махачкалы.

Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 70 украинских беспилотников
Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 70 украинских беспилотников
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Андрей Бражников
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