«‎Вундеркинды изучат»: Life.ru узнал, что Армии России даст вскрытие новейшего снаряда к Leopard

В руки к российским бойцам недавно попал новейший снаряд DM63A1 к танку Leopard 2A6, которые теперь применяют ВСУ. В беседе с Life.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Армия России сможет вынести из изучения этого западного боеприпаса.

По словам отставного офицера, DM63A1 — это подкалиберный снаряд с вольфрамовым наконечником, который может пробить броню даже с учётом защиты танка. Это достаточно дорогое удовольствие.

«Там ещё один смелец захватил американский боеприпас, тоже с вольфрамовыми шариками. Это кассетный снаряд. И это очень важно, потому что боеприпас составляет, наряду с оружием, танком или самоходкой, важнейший элемент. Без поражающего фактора никакая машина ничего не стоит», — объяснил Дандыкин.

Разумеется, наши вундеркинды в области снарядного производства всё изучат. Но и украинские инженеры, в свою очередь, тоже стараются получить российские снаряды, отметил эксперт. Если обнаружат что-то полезное для себя, они это используют. По словам собеседника Life.ru, российским военным, заполучившим данный снаряд, улыбнулась удача.

«Это редкие случаи. Обычно боезапас детонирует, когда танки подбивают, или их старается утащить противник. Я не могу сказать, сколько миллиметров они пробивают, но это практически вся существующая броня. Активная защита танка хорошая против кумулятивных снарядов, но они работают по другому принципу. Подкалиберные же реально пробьют броню за счёт сердечника. Это дорогой снаряд, поэтому применяют их достаточно редко» Василий Дандыкин Военный эксперт

Другой военный эксперт Михаил Тимошенко пояснил, что украинской армии поставили два разных типа снарядов. Один подкалиберный (пробивать броню), другой с картечью (истреблять личный состав). Подкалиберный снаряд — это такой летающий ломик. Диаметр сердечника меньше диаметра ствола. Он проходит через броню, чтобы поразить внутренние механизмы или, если уж очень повезёт, уничтожить экипаж.