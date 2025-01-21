Производитель танков Leopard открыл на Украине завод по ремонту военной техники
Компания, производящая танки Leopard 2, начала совместный проект по ремонту военной техники на Украине. Об этом рассказал Герман Сметанин, который занимает пост министра стратегических отраслей промышленности страны.
Сметанин уточнил, что формально запускается совместное предприятие между KMW и одной из украинских оборонных компаний. Речь идёт о фирме Krauss-Maffei Wegmann, которая входит в германо-французский концерн KNDS — он производит среди прочего танки Leopard и Leopard 2.
Министр заявил, что целью предприятия станет обслуживание и ремонт зарубежной техники. Однако Сметанин не раскрыл местоположение этого объекта.
Стоит отметить, что в начале октября компания KNDS подписала соглашение о поставках Украине самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, концерн объявил об открытии нового офиса в Незалежной.
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