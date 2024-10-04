Концерн KNDS подписал контракт на поставку Украине 12 САУ Caesar

Киевский режим получит 12 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Соответствующий договор был заключён с немецко-французским концерном KNDS во время оборонного форума в Киеве. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

«KNDS France подписал контракт на поставку 12 гаубиц Caesar за счёт финансирования со стороны Украины. Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину», — написал министр.

Помимо того, концерн заявил об открытии филиала в Незалежной. Это позволит Киеву самостоятельно ремонтировать разбитые российскими войсками танки Leopard, зенитки Gepard, САУ Panzerhaubitze 2000 и Caesar.