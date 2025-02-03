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Регион
3 февраля, 18:03

Новейший снаряд к танку «Леопард» оказался в руках российских военных

Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1 к танку Leopard 2A6

Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1, который входит в боекомплект немецких танков Leopard 2A6. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

Снаряд DM63A1 к танку Leopard 2A6. Фото © Telegram / «Военный осведомитель»

Снаряд DM63A1 к танку Leopard 2A6. Фото © Telegram / «Военный осведомитель»

При каких обстоятельствах нашим военнослужащим досталась такая добыча, не уточняется. Кроме того, ВС РФ получили в своё распоряжение американский картечный снаряд М1028, включённый в боекомплекты Leopard 2A6 и предназначенный для поражения пехоты и легкой техники на дистанции до полукилометра. Поражающий элемент картечи — 1150 шариков из вольфрама, которые разлетаются по конусу.

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Армия России тоже не стоит на месте и активно развивает свои вооружения. Ранее появилась информация о разработке новой модели баллистических ракет «Искандер», уже получившей в западной прессе название «Искандер-1000». Эти ракеты смогут поражать аэродромы, которые расположены на территории Украины и находятся на большом удалении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Юрий Лысенко
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