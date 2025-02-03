Новейший снаряд к танку «Леопард» оказался в руках российских военных

Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1, который входит в боекомплект немецких танков Leopard 2A6. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

Снаряд DM63A1 к танку Leopard 2A6. Фото © Telegram / «Военный осведомитель»

При каких обстоятельствах нашим военнослужащим досталась такая добыча, не уточняется. Кроме того, ВС РФ получили в своё распоряжение американский картечный снаряд М1028, включённый в боекомплекты Leopard 2A6 и предназначенный для поражения пехоты и легкой техники на дистанции до полукилометра. Поражающий элемент картечи — 1150 шариков из вольфрама, которые разлетаются по конусу.