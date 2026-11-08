Новости СВО на 8 ноября: ВС РФ отрезают Краматорск и Орехов, штурм Купянска, ВСУ бегут с позиций, Трамп рассказал о переговорах Москвы и Киева Оглавление Сумская область 8 ноября: «Север» наступает на Коренёк ДНР 8 ноября: Армия России зачищает Алексеево-Дружковку Харьковская область 8 ноября: Штурмовики ВС РФ наступают в Купянске Запорожская область 8 ноября: Армия России отрезала логистику ВСУ в Орехове Карта СВО на 8 ноября 2026 года Киев не получит от Германии ракеты для Patriot: склады пусты Переговоры по Украине: Трамп рассказал о соглашении Москвы и Киева Армия России перерезает трассу из Днепропетровска в Краматорск, «Восток» расширяет плацдарм на Верхней Терсе, немцы отказали Киеву в ракетах для Patriot, ЕС нервничает из-за переговоров Трампа с Россией — дайджест за 8 ноября. 8133 8133 Армия России штурмует города в ДНР и Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 8 ноября: «Север» наступает на Коренёк

В Сумской области подразделения группировки войск «Север» наращивают наступление на позиции ВСУ.

По информации телеграм-канала «Северный ветер», в Сумском районе продолжаются тяжёлые стрелковые бои в окрестностях Хотени, а у Иволжанского российские бойцы успешно отразили контратаку штурмовой группы противника.

— В Шосткинском районе стороны ведут позиционные бои в лесных массивах близ села Коренёк, — передают авторы ресурса «Два майора».

ДНР 8 ноября: Армия России зачищает Алексеево-Дружковку

В Донбассе ВС РФ ведут операцию по охвату Славянско-Краматорской агломерации и изоляции путей её снабжения. Подразделения группировки «Центр» наступают по дуге от Сергеевки до Новоандреевки через Золотой Колодезь. Главная задача манёвра — отрезать трассу из Краматорска на Днепропетровск.

— Перерезав эту логистическую артерию, мы фактически зайдём в тыл Краматорскому гарнизону ВСУ. У него остаётся возможность подпитывать себя через Славянск с севера, но это более сложная логистика, — подчеркнул военкор Павел Кукушкин.

Канал «Два майора» сообщает о боях в северной части Доброполья, за Сергеевку и у Белозёрского. Части группировки «Юг» продвинулись в западных и северных кварталах Алексеево-Дружковки, а также у Иванополья.

Операторы БПЛА ВС РФ ликвидируют живую силу противнику у Доброполья. Видео © Telegram/ Минобороны России

Восточнее Краматорска встречные бои идут за господствующие высоты в районах Малиновки, Тихоновки и Никоноровки, откуда просматривается город. На Краснолиманском участке штурмовики ВС РФ заняли новые опорные пункты у Масляковки, расширили зону контроля со стороны Заречного и ведут наступление к Колодезям и Диброве.

Харьковская область 8 ноября: Штурмовики ВС РФ наступают в Купянске

В Харьковской области штурмовики группировки «Север» улучшили позиции у Кочубеевки и южнее Высокой Яруги, а южнее Алисовки продвинулись на 200–300 метров.

— На Волчанском и Великобурлукском участках российские силы продвинулись до 700 метров за сутки в районах Приколотного, Малого Бурлука и Шевченково Первого. Одновременно авиация и расчёты дронов бьют по тыловым узлам ВСУ, сковывая переброску резервов из Дергачей и Великого Бурлука, —передаёт «Северный ветер».

Наиболее напряжённая обстановка складывается непосредственно в Купянске. Бои сместились в городскую черту: ВС РФ выбили противника с территории комбикормового завода на северных окраинах и ведут штурм позиций ВСУ вдоль ключевых путей снабжения, говорится в сообщении ресурса «Два майора».

Запорожская область 8 ноября: Армия России отрезала логистику ВСУ в Орехове

На Запорожском фронте силы Минобороны России сжимают кольцо вокруг ореховского укрепрайона ВСУ, действуя силами группировок «Днепр» и «Восток». На левом фланге бои идут на побережье Каховского водохранилища за Степногорск и Приморское, а также на подступах к Камышевахе.

Расчет САУ «Мальва» группировки «Север» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Удары дронов парализовали движение по трассе Запорожье — Орехов, лишив гарнизон противника подкреплений. На правом фланге ВС РФ формируют восточные клещи охвата. После взятия рубежа Омельник — Любицкое перерезана вторая дорога снабжения Орехова, и войска продвигаются дальше на запад.

— Перерезав вторую трассу, которая идёт в сторону Запорожья, противника лишили нормальных асфальтированных дорог — у него остались только размытые осенней непогодой просёлки, — заметил военный корреспондент Павел Кукушкин.

По информации канала «Воин DV», подразделения группировки «Восток» за сутки сорвали 11 контратак ВСУ, уничтожив до роты противника. Штурмовики соединения заняли два опорных пункта западнее Никольского и Червоного Яра. Одновременно продолжается расширение плацдарма за рекой Верхняя Терса в районе Барвиновки и продвижение западнее Омельника.

Карта СВО на 8 ноября 2026 года

Армия России окружает Орехов. Фото © Divgen.ru

Киев не получит от Германии ракеты для Patriot: склады пусты

Германия исчерпала запасы зенитных ракетных комплексов Patriot. Поэтому Киеву не стоит ждать поставок снарядов для этого типа ПВО от немцев.

— Переданные комплексы невозможно быстро заменить, поэтому дополнительные поставки из арсеналов Бундесвера исключены. Дальнейшее сокращение запасов приведёт к появлению критических пробелов в системе ПВО самой Германии, — сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус изданию Funke.

Чиновник отметил, что Берлин уже передал Киеву несколько батарей и значительный запас ракет, в то время как вклад большинства остальных западных партнёров остаётся куда более скромным. На предстоящем в середине ноября заседании контактной группы Германия намерена потребовать от союзников активизировать усилия по укреплению украинской ПВО.

Переговоры по Украине: Трамп рассказал о соглашении Москвы и Киева

Дональд Трамп заявил о готовности Москвы и Киева к реальному дипломатическому соглашению, сообщив о серии закрытых телефонных переговоров по украинскому конфликту, которые он намерен продолжить в ближайшие дни. По оценке главы Белого дома, запланированные консультации могут стать прорывными для долгосрочной стабильности.

— Россия и Украина, как мне кажется, впервые стремятся заключить соглашение. Думаю, они хотят договориться, — заявил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что будущие договорённости выйдут далеко за рамки локального урегулирования и затронут весь континент.

В свою очередь газета Financial Times сообщает, что европейские члены НАТО воспринимают подобные заявления с тревогой. Особое беспокойство в столицах ЕС вызвали инициативы Джареда Кушнера о выстраивании «новой архитектуры европейской безопасности» при прямом участии Москвы.

Брюссель опасается сепаратных договорённостей США и России через голову союзников, однако внутри самого Евросоюза сохраняются глубокие разногласия: блок требует участия в переговорах, но до сих пор не выработал единой платформы и не определил собственных представителей.

Авторы Артём Артёмов