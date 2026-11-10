Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море, который перевозил вооружение и военное имущество для Вооружённых сил Украины. Судно находилось в семи километрах к юго-западу от Одессы. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В министерстве уточнили, что удар был нанесён днём 10 ноября. Атака стала частью продолжающихся операций против объектов, используемых для снабжения украинской армии. Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре, логистическим центрам и морским судам.

«Сегодня днём в результате ударов поражены в акватории Чёрного моря, в 7 км юго-западнее Одессы, судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.