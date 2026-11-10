Российские беспилотники подбили сухогруз с военным грузом в 7 км от Одессы
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Российские беспилотники нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море, который перевозил вооружение и военное имущество для Вооружённых сил Украины. Судно находилось в семи километрах к юго-западу от Одессы. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В министерстве уточнили, что удар был нанесён днём 10 ноября. Атака стала частью продолжающихся операций против объектов, используемых для снабжения украинской армии. Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре, логистическим центрам и морским судам.
«Сегодня днём в результате ударов поражены в акватории Чёрного моря, в 7 км юго-западнее Одессы, судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по двум судам с грузами для ВСУ в районе Одессы. По информации Минобороны РФ, 8 ноября беспилотники атаковали контейнеровоз в порту Черноморск и сухогруз в акватории Чёрного моря. Ведомство утверждало, что суда перевозили вооружение, военное имущество и грузы двойного назначения.