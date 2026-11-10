Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников и площадкам, где их хранили. Об этом Минобороны России сообщило в последней сводке. Атаки совершались дронами ВС РФ, военной авиацией и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — говорится в тексте.

Кроме того, в Минобороны сообщили о поражении в 142 районах пунктов временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные атаки отражали над девятью регионами страны.