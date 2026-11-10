Точечный налёт: ВСУ бросили в атаку на девять регионов России всего 155 дронов за ночь
Ночной налёт на девять регионов России закончился уничтожением 155 дронов ВСУ
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные атаки отражали над девятью регионами страны, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, дроны сбивали над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем и Республикой Крым.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
К слову, это в несколько раз меньше, чем днём ранее. Накануне российские средства ПВО уничтожили за ночь 430 украинских беспилотников. Атаки отражали с 20:00 8 ноября до 08:00 9 ноября над 15 регионами России, включая Ленинградскую область и Московский регион. Ещё 411 дронов, по данным Минобороны, были сбиты в ночь на 7 ноября.
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