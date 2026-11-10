По данным военного ведомства, дроны сбивали над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем и Республикой Крым.

К слову, это в несколько раз меньше, чем днём ранее. Накануне российские средства ПВО уничтожили за ночь 430 украинских беспилотников. Атаки отражали с 20:00 8 ноября до 08:00 9 ноября над 15 регионами России, включая Ленинградскую область и Московский регион. Ещё 411 дронов, по данным Минобороны, были сбиты в ночь на 7 ноября.