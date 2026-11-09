Ночной налёт на 15 регионов закончился уничтожением 430 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 430 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушную атаку отражали над 15 регионами страны, включая Московский регион, Ленинградскую область и Крым.
Как сообщило военное ведомство, дежурные расчёты ПВО работали в течение 12 часов, с 20:00 мск 8 ноября до 08:00 мск 9 ноября. Беспилотные аппараты ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и Липецкой областей.
Кроме того, воздушные цели перехватывали в Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. В перечень регионов, подвергшихся атаке, также вошли Московский регион и Республика Крым.
А в ночь на 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 411 украинских беспилотников. Тогда воздушные атаки затронули десять областей страны, Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей. Ещё 142 дрона, по информации военного ведомства, были сбиты в ночь на 8 ноября.