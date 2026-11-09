Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 430 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушную атаку отражали над 15 регионами страны, включая Московский регион, Ленинградскую область и Крым.

Как сообщило военное ведомство, дежурные расчёты ПВО работали в течение 12 часов, с 20:00 мск 8 ноября до 08:00 мск 9 ноября. Беспилотные аппараты ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и Липецкой областей.

Кроме того, воздушные цели перехватывали в Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. В перечень регионов, подвергшихся атаке, также вошли Московский регион и Республика Крым.