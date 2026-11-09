« Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА », — говорится в сообщении в телеграм-канале от 05:29 9 ноября. Ранее сообщалось об уничтожении 93 беспилотников.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что обломки украинских дронов попали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. Он также уточнил информацию о попадании осколков в квартиру в городе Кириши. По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что из квартиры эвакуировали семью. Кроме того, попадания беспилотников были зафиксированы в промышленной зоне Киришей.