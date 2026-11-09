ПВО отразила ночной налёт 113 дронов на Ленинградскую область
Дрозденко: Силы ПВО сбили в Ленобласти 113 БПЛА ВСУ в ночь на 9 ноября
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Расчёты противовоздушной обороны перехватили 113 украинских беспилотников на территории Ленинградской области. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА», — говорится в сообщении в телеграм-канале от 05:29 9 ноября. Ранее сообщалось об уничтожении 93 беспилотников.
Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что обломки украинских дронов попали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. Он также уточнил информацию о попадании осколков в квартиру в городе Кириши. По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что из квартиры эвакуировали семью. Кроме того, попадания беспилотников были зафиксированы в промышленной зоне Киришей.
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