Осколки беспилотника попали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске Ленинградской области. Последствия происшествия уточняются. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на фоне продолжающейся атаки БПЛА.

«Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются», — написал глава региона в телеграм-канале в 05:25 мск 9 ноября.

По словам Дрозденко, количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 93. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

Губернатор также уточнил информацию о попадании осколков в квартиру в городе Кириши. В результате этого происшествия никто не пострадал. До этого сообщалось, что из квартиры эвакуировали семью. Кроме того, попадания беспилотников были зафиксированы в промышленной зоне Киришей.

Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотников на жилые дома в Ленинградской области. Во время атаки 18 октября фрагменты дронов упали на многоквартирный дом во Всеволожске и частный дом в районе Кировска. Тогда в регионе также фиксировали кратковременные перебои с электричеством.