В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадала 36-летняя женщина. Удар пришёлся по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, беспилотник атаковал населённый пункт, в результате чего местная жительница получила ранения. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Госпитализация ей не потребовалась, лечение назначено амбулаторно.

Помимо ранения женщины, зафиксированы повреждения многоквартирного жилого дома. В здании выбиты стёкла, пострадали фасад и кровля.

Посёлок Белая Берёзка расположен в Трубчевском районе Брянской области, недалеко от российско-украинской границы. Населённый пункт неоднократно подвергался атакам беспилотников.