Дрон ВСУ ударил по жилому дому под Брянском, ранена женщина
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В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадала 36-летняя женщина. Удар пришёлся по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, беспилотник атаковал населённый пункт, в результате чего местная жительница получила ранения. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Госпитализация ей не потребовалась, лечение назначено амбулаторно.
Помимо ранения женщины, зафиксированы повреждения многоквартирного жилого дома. В здании выбиты стёкла, пострадали фасад и кровля.
Посёлок Белая Берёзка расположен в Трубчевском районе Брянской области, недалеко от российско-украинской границы. Населённый пункт неоднократно подвергался атакам беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал, что при массированной атаке дронов на посёлок Белая Берёзка ранения получили два мирных жителя. По данным губернатора Егора Ковальчука, за сутки над Брянской областью тогда уничтожили 504 беспилотника самолётного типа. В отражении налётов участвовали силы ПВО, мобильные огневые группы и сотрудники силовых ведомств.