Двое жителей Белгородской области погибли в результате атак БПЛА
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В Белгородской области стало известно о гибели двух мирных жителей в результате украинских атак беспилотников. Один мужчина погиб после удара по многоквартирному дому в Белгороде, второй скончался в больнице от ранений, полученных ранее. Об этом сообщил оперштаб региона.
Первый трагический случай произошёл ночью 7 ноября в Белгороде. Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, в результате чего погиб мужчина. Установить его личность удалось только после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Второй погибший — житель села Нижняя Серебрянка Ровеньского округа. Мужчина получил тяжёлые ранения во время атаки беспилотника 31 октября. Медики боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось. Власти выразили соболезнования родным и близким обоих погибших.
Атаки беспилотников также привели к повреждениям в Грайворонском округе. В самом Грайвороне пострадали частный дом и гараж, в селе Головчино — гараж и хозяйственная постройка. В Новостроевке-Первой повреждены кровля, окна, фасад и ограждение жилого дома, а в Хотмыжске — легковой автомобиль.
В Шебекинском округе после атаки дрона загорелась машина в селе Ржевка. В самом Шебекино от ударов FPV-беспилотников повреждены пять легковых автомобилей.
В селе Казинка Валуйского округа в результате детонации БПЛА повреждения получили частный дом, гараж, хозяйственная постройка и линия электропередачи. В посёлке Малиновка Белгородского округа пострадали кровля и остекление жилого дома.
Кроме того, в селе Зозули Борисовского округа после удара беспилотника зафиксированы повреждения частного дома и автомобиля.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грайвороне Белгородской области мужчина погиб после атаки FPV-дрона на частный дом. Трагедия произошла 7 ноября. По данным регионального оперативного штаба, мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте. При ударе также были повреждены кровли и окна жилого дома и надворной постройки.