В Белгородской области стало известно о гибели двух мирных жителей в результате украинских атак беспилотников. Один мужчина погиб после удара по многоквартирному дому в Белгороде, второй скончался в больнице от ранений, полученных ранее. Об этом сообщил оперштаб региона.

Первый трагический случай произошёл ночью 7 ноября в Белгороде. Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, в результате чего погиб мужчина. Установить его личность удалось только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Второй погибший — житель села Нижняя Серебрянка Ровеньского округа. Мужчина получил тяжёлые ранения во время атаки беспилотника 31 октября. Медики боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось. Власти выразили соболезнования родным и близким обоих погибших.

Атаки беспилотников также привели к повреждениям в Грайворонском округе. В самом Грайвороне пострадали частный дом и гараж, в селе Головчино — гараж и хозяйственная постройка. В Новостроевке-Первой повреждены кровля, окна, фасад и ограждение жилого дома, а в Хотмыжске — легковой автомобиль.

В Шебекинском округе после атаки дрона загорелась машина в селе Ржевка. В самом Шебекино от ударов FPV-беспилотников повреждены пять легковых автомобилей.

В селе Казинка Валуйского округа в результате детонации БПЛА повреждения получили частный дом, гараж, хозяйственная постройка и линия электропередачи. В посёлке Малиновка Белгородского округа пострадали кровля и остекление жилого дома.

Кроме того, в селе Зозули Борисовского округа после удара беспилотника зафиксированы повреждения частного дома и автомобиля.