Мирный житель погиб в результате удара украинского беспилотника по частному дому в городе Грайвороне Белгородской области. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Приносим соболезнования его семье и близким. Повреждены окна, кровли дома и надворной постройки», — говорится в сообщении оперштаба.

В результате удара повреждения получили жилое здание и расположенная рядом хозяйственная постройка. У них пострадали окна и кровли.

Имя и возраст погибшего пока не раскрываются. Информация о других пострадавших в сообщении оперативного штаба не приводится.

Грайворон расположен в приграничной части Белгородской области. Город и близлежащие населённые пункты неоднократно подвергались атакам беспилотников, в том числе FPV-дронов.

Так, 29 октября в Грайвороне украинский беспилотник, по данным регионального оперштаба, также атаковал частный дом. Тогда мужчина получил множественные осколочные ранения. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу, а после взрыва в здании загорелись кровля и второй этаж.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя при атаке FPV-дрона в Белгородской области. 24 октября беспилотник атаковал мужчину в селе Замостье Грайворонского округа. От полученных травм местный житель скончался. В результате других атак в тот день пострадали ещё два человека.