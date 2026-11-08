В городе Шебекино Белгородской области после детонации боеприпаса повреждения получили сразу десять многоквартирных домов. Пострадали также социальный и коммерческий объекты, частный дом, линия электропередачи и объект инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На этом атаки не прекратились. По данным оперштаба, в результате ударов беспилотников в Шебекино оказались повреждены ещё один частный дом и легковой автомобиль. При последующих детонациях загорелись грузовик и кровля административного здания инфраструктурного объекта. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорания. Кроме того, повреждения получили легковая машина, два частных дома и газовая труба.

Последствия атак зафиксировали и в других населённых пунктах Шебекинского округа. В селе Ржевка сгорел легковой автомобиль и загорелся грузовик. В Безлюдовке FPV-дрон повредил две машины и два частных дома. В Купине два беспилотника ударили по территории предприятия, повредив оборудование и грузовой автомобиль. В Новой Таволжанке пострадала кровля частного дома.

В Грайворонском округе беспилотник повредил инфраструктурный объект в селе Замостье. В Глотове удар пришёлся по частному дому, после чего начался пожар. У здания повреждены крыша и остекление.

Под атаки попал и Валуйский округ. В селе Казинка из-за детонации FPV-дрона выбило стёкла в частном доме. В Конопляновке повреждены линия электропередачи и два легковых автомобиля.

В Ракитянском округе последствия зафиксировали в посёлке Пролетарский, где после взрыва беспилотника пострадали два частных дома и грузовой автомобиль. В Борисовском округе дрон атаковал легковую машину на дороге возле села Зозули.