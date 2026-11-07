Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников на Белгород и Новый Оскол. В областном центре дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего мужчина получил многочисленные осколочные ранения лица. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, однако от поездки в больницу он отказался. В Новом Осколе беспилотник атаковал коммерческое здание, травмировав ещё одного человека. У мужчины обнаружили осколочные ранения головы, лица и рук. Бригада скорой помощи доставила его в Чернянскую центральную районную больницу. У здания после удара пострадали крыша, фасад и оконные стёкла.