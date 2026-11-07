Беспилотник взорвался на парковке в Белгородской области, пострадала женщина
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Женщина получила акубаротравму после взрыва украинского беспилотника на парковке в посёлке Ивня Белгородской области. Медики оказали ей помощь на месте происшествия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«В поселке Ивня беспилотник сдетонировал на парковке. Женщине, получившей акубаротравму, медицинская помощь оказана на месте», — говорится в сообщении.
После осмотра врачей пострадавшая отказалась от госпитализации. В результате взрыва также загорелся припаркованный грузовой автомобиль. Прибывшие пожарные потушили машину.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников на Белгород и Новый Оскол. В областном центре дрон ударил по многоквартирному дому, в результате чего мужчина получил многочисленные осколочные ранения лица. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, однако от поездки в больницу он отказался. В Новом Осколе беспилотник атаковал коммерческое здание, травмировав ещё одного человека. У мужчины обнаружили осколочные ранения головы, лица и рук. Бригада скорой помощи доставила его в Чернянскую центральную районную больницу. У здания после удара пострадали крыша, фасад и оконные стёкла.
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