Более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях Луганской Народной Республики остались без электричества после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Правительство ЛНР в своём официальном канале в мессенджере MAX.

По информации региональных властей, в результате ударов возникли масштабные перебои с электроснабжением. При этом никто из сотрудников энергетических предприятий не пострадал.

Устранением последствий занимается региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Специалисты координируют восстановительные мероприятия, однако приступить к полноценному ремонту повреждённых объектов пока мешает сохраняющаяся угроза повторных атак.

Власти также предупредили жителей других муниципалитетов ЛНР о возможных скачках напряжения и временных отключениях электричества. Энергетики намерены приступить к ремонтно-восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

Ситуация находится на личном контроле главы республики Леонида Пасечника и председателя правительства Алексея Самойлова. О сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал о другой масштабной атаке на энергетику ЛНР. Тогда, 29 октября, без электричества остались более 150 тысяч абонентов в шести муниципалитетах. Энергетики смогли обеспечить большую часть потребителей электричеством по резервным схемам, а социальные и медицинские учреждения подключили к автономным источникам питания.