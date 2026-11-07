В Днепропетровске после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры начались отключения электроэнергии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

По данным областной военной администрации (ОВА), без электроснабжения остаются около 60 тысяч абонентов. Перебои со светом связывают с повреждениями энергетических объектов.

В регионе сохраняются ограничения подачи электроэнергии.

Ранее в Днепропетровской области уже фиксировали масштабные перебои с электричеством. После предыдущих ударов энергетикам приходилось проводить аварийно-восстановительные работы, а в Днепропетровске вводили экстренные отключения из-за перегрузки энергосистемы.