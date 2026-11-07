Днепропетровск погрузился во тьму: После ударов по энергетике начались отключения света
В Днепропетровске начались отключения света после ударов по энергетике
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Днепропетровске после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры начались отключения электроэнергии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.
По данным областной военной администрации (ОВА), без электроснабжения остаются около 60 тысяч абонентов. Перебои со светом связывают с повреждениями энергетических объектов.
В регионе сохраняются ограничения подачи электроэнергии.
Ранее в Днепропетровской области уже фиксировали масштабные перебои с электричеством. После предыдущих ударов энергетикам приходилось проводить аварийно-восстановительные работы, а в Днепропетровске вводили экстренные отключения из-за перегрузки энергосистемы.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко признал чрезвычайно сложную ситуацию с энергоснабжением города. Как сообщал Life.ru 7 ноября, перебои с электричеством нарушили работу отопления и водоснабжения. В тот же день российское Минобороны заявило о поражении Трипольской теплоэлектростанции мощностью 1800 МВт и высоковольтной подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ. Украинская энергокомпания ДТЭК ввела экстренные отключения в Киевской области, а местные каналы сообщили об остановках движения на двух линиях столичного метро.