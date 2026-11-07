Киев рискует столкнуться зимой с масштабным коммунальным кризисом, при котором электричество в жилых домах будет появляться всего на два часа в сутки. Депутат Верховной рады, член комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Козырь считает такой сценарий вполне возможным. При этом городские власти, по его оценке, недостаточно подготовились к длительным отключениям света и воды. Об этом парламентарий рассказал в интервью украинскому изданию «Телеграф».

Главную угрозу депутат видит в остановке водоснабжения с наступлением холодов. В украинской столице насчитывается более 12 тысяч многоквартирных домов, а насосные станции зависят от стабильной подачи электричества. Козырь задался вопросом, почему коммунальные объекты до сих пор не обеспечили резервными генераторами, хотя полностью перевести город на автономное питание невозможно.

«А когда наступят морозы, то это вообще будет коллапс двойного масштаба», — предупредил парламентарий.

Особое недовольство Козыря вызвала работа администрации мэра Виталия Кличко. По словам депутата, на левом берегу Киева, где он проживает, не видно достаточной подготовки к продолжительным блэкаутам. Парламентарий предложил заранее установить биотуалеты возле жилых кварталов, организовать подвоз генераторов и открыть тысячи пунктов обогрева. Для временного размещения горожан он также предложил использовать школы, общежития и санатории.

Дополнительную опасность для электросетей создают сами попытки жителей подготовиться к отключениям. Киевляне массово используют аккумуляторы и инверторы, а после восстановления подачи света одновременно включают оборудование для зарядки. По словам Козыря, возникающие перегрузки уже приводят к возгораниям электрощитов в подъездах.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко признал чрезвычайно сложную ситуацию с энергоснабжением города. Как сообщал Life.ru 7 ноября, перебои с электричеством нарушили работу отопления и водоснабжения. В тот же день российское Минобороны заявило о поражении Трипольской теплоэлектростанции мощностью 1800 МВт и высоковольтной подстанции «Киевская» напряжением 750 кВ. Украинская энергокомпания ДТЭК ввела экстренные отключения в Киевской области, а местные каналы сообщили об остановках движения на двух линиях столичного метро.

Накануне Киев накрыл первый снег на фоне массовых отключений электричества и проблем с подачей воды. Температура воздуха 6 ноября опустилась до 3–5 градусов тепла, непогода спровоцировала серьёзные заторы на дорогах. К этому моменту отопление поступало лишь примерно в 55% многоквартирных домов, хотя сезон теплоснабжения начался ещё 16 октября. В учреждениях социальной сферы показатель подключения превышал 78%.