Мэр Киева Виталий Кличко обвинил центральные власти Украины в создании препятствий для работы столичной администрации и попытках отстранить его от должности. По мнению градоначальника, действия руководства страны фактически разрушают Киев. Так он отреагировал на критику со стороны Владимира Зеленского из-за проблем с отоплением и электроснабжением.

Кличко напомнил, что отопительный сезон в столице начался ещё 16 октября. Он задался вопросом, каким образом городская администрация могла предотвратить удары по энергетической инфраструктуре, последствия которых затронули всю страну.

Мэр подчеркнул, что энергосистема Украины едина, поэтому повреждения объектов в одних регионах неизбежно сказываются на других. Он также раскритиковал проведение совещаний по подготовке Киева без участия представителей городской власти.

«Мантра центральной власти о том, что Киев — самый плохой, постоянные манипуляции, ложь — это плохо. Потому что, стремясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически разрушает Киев», — заявил градоначальник.

Противостояние вокруг отопительного сезона продолжается не первый месяц. Ранее Кличко заявлял, что обвинениями в недостаточной подготовке столицы пытаются добиться его отставки. Он отвергал претензии и называл их частью кампании против местного самоуправления. Позднее Зеленский назвал ситуацию с энергоснабжением Киева самой тяжёлой в стране. Длительные отключения света и воды он связал с невыполнением городскими властями решений по подготовке к зиме.