В Киеве начались новые перебои с водой и светом из-за аварии в Житомире
Кличко сообщил об ухудшении ситуации со светом и водой в Киеве
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Повреждение энергетического объекта в Житомире привело к новым проблемам с электричеством и водоснабжением Киева. В украинской столице снизилось давление в водопроводных сетях, а коммунальные службы начали переводить часть оборудования на резервное питание. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. И снизилось давление в системе водоснабжения Киева», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.
По словам Кличко, специалисты «Киевводоканала» пытаются поддержать работу насосных станций с помощью генераторов. Однако переключить на резервные источники питания можно не всё оборудование.
Новые сложности возникли после происшествия в Житомире 6 ноября. Ранее местные СМИ сообщили о взрыве, после которого в городе пропало электричество. Позднее власти Житомирской области подтвердили повреждение объекта энергетической инфраструктуры. Причины и масштабы повреждений пока не уточняются.