Повреждение энергетического объекта в Житомире привело к новым проблемам с электричеством и водоснабжением Киева. В украинской столице снизилось давление в водопроводных сетях, а коммунальные службы начали переводить часть оборудования на резервное питание. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. И снизилось давление в системе водоснабжения Киева», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

По словам Кличко, специалисты «Киевводоканала» пытаются поддержать работу насосных станций с помощью генераторов. Однако переключить на резервные источники питания можно не всё оборудование.