Первый снег и град обрушились на Киев, где сохраняются серьёзные проблемы с электричеством, водой и отоплением. Непогода осложнила движение транспорта: на городских дорогах образовались огромные пробки. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Киев накрыл первый снег на фоне массовых отключений света и воды. Видео © Telegram / kievinfo_kyiv

Похолодание пришло в украинскую столицу 6 ноября. Синоптики прогнозировали мокрый снег, дождь и сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в течение дня составляла всего 3–5 градусов тепла.

Снегопад совпал с продолжающимися перебоями в энергосистеме. В Киеве действуют графики отключения электричества, однако из-за сложной ситуации энергетикам периодически приходится вводить аварийные ограничения. В таких случаях жители не могут заранее узнать, когда в их домах снова появится свет.

Проблемы с электроснабжением отражаются и на работе коммунальной инфраструктуры. Из-за обесточивания оборудования в городе происходят перебои с подачей воды. Украинские власти связывают сложившуюся ситуацию с повреждениями энергетических объектов.

Дополнительной проблемой на фоне похолодания остаётся отопление. По словам мэра Киева Виталия Кличко, к 6 ноября тепло поступило почти в 55% многоквартирных домов. При этом более 78% учреждений социальной сферы уже подключены к теплоснабжению.

Отопительный сезон в украинской столице начался ещё 16 октября, однако жилые дома стали подключать только со 2 ноября. По оценке городских властей, запуск всей централизованной системы теплоснабжения занимает чуть больше недели.