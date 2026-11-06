Киев накрыл первый снег на фоне массовых отключений света и воды
Первый снег и град обрушились на Киев, где сохраняются серьёзные проблемы с электричеством, водой и отоплением. Непогода осложнила движение транспорта: на городских дорогах образовались огромные пробки. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Киев накрыл первый снег на фоне массовых отключений света и воды. Видео © Telegram / kievinfo_kyiv
Похолодание пришло в украинскую столицу 6 ноября. Синоптики прогнозировали мокрый снег, дождь и сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в течение дня составляла всего 3–5 градусов тепла.
Снегопад совпал с продолжающимися перебоями в энергосистеме. В Киеве действуют графики отключения электричества, однако из-за сложной ситуации энергетикам периодически приходится вводить аварийные ограничения. В таких случаях жители не могут заранее узнать, когда в их домах снова появится свет.
Проблемы с электроснабжением отражаются и на работе коммунальной инфраструктуры. Из-за обесточивания оборудования в городе происходят перебои с подачей воды. Украинские власти связывают сложившуюся ситуацию с повреждениями энергетических объектов.
Дополнительной проблемой на фоне похолодания остаётся отопление. По словам мэра Киева Виталия Кличко, к 6 ноября тепло поступило почти в 55% многоквартирных домов. При этом более 78% учреждений социальной сферы уже подключены к теплоснабжению.
Отопительный сезон в украинской столице начался ещё 16 октября, однако жилые дома стали подключать только со 2 ноября. По оценке городских властей, запуск всей централизованной системы теплоснабжения занимает чуть больше недели.
Ранее Life.ru рассказывал, что 3 ноября Киев столкнулся с масштабным отключением водоснабжения. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры оказались обесточены основные объекты городского водоканала.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)