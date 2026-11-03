В Киеве временно прекратилось централизованное водоснабжение из-за обесточивания основных объектов городской водопроводной системы. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ, сообщили в коммунальном предприятии «Киевводоканал».

«В результате атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует», — говорится в сообщении предприятия.

Отключение электричества нарушило работу оборудования, обеспечивающего подачу воды потребителям. В представленном сообщении не уточняется, когда водоснабжение удастся восстановить и сколько жителей столкнулись с перебоями.

Ситуация осложняется зависимостью городских водопроводных сетей от стабильного электроснабжения. Для возобновления подачи воды необходимо восстановить питание насосного оборудования, после чего потребуется время для нормализации давления в системе.