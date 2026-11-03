«Киевводоканал» сообщил о прекращении водоснабжения в Киеве
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В Киеве временно прекратилось централизованное водоснабжение из-за обесточивания основных объектов городской водопроводной системы. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ, сообщили в коммунальном предприятии «Киевводоканал».
«В результате атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует», — говорится в сообщении предприятия.
Отключение электричества нарушило работу оборудования, обеспечивающего подачу воды потребителям. В представленном сообщении не уточняется, когда водоснабжение удастся восстановить и сколько жителей столкнулись с перебоями.
Ситуация осложняется зависимостью городских водопроводных сетей от стабильного электроснабжения. Для возобновления подачи воды необходимо восстановить питание насосного оборудования, после чего потребуется время для нормализации давления в системе.
Ранее сообщалось о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева после повреждения энергетической инфраструктуры. Тогда из-за обесточивания одного из водопроводных объектов снизилось давление в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В отдельных домах допускалось полное прекращение подачи воды.