Киевлянам придётся рыть уличные туалеты из-за перебоев с водоснабжением, электричеством и отоплением. Такую перспективу озвучил глава Деснянской районной государственной администрации украинской столицы Максим Бахматов. По его словам, в мэрии поддержали идею обустройства подобных сооружений по всему городу.

«Похоже, весь Киев сейчас будет рыть уличные туалеты», — заявил чиновник.

Причиной Бахматов назвал недостаточную подготовку коммунальной инфраструктуры к длительным отключениям. По его мнению, городские власти не обеспечили необходимые резервные системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. В случае серьёзных аварий это может привести к остановке канализации и необходимости пользоваться уличными туалетами.

Чиновник также раскритиковал расходы городского бюджета. Он напомнил, что план устойчивости Киева оценивался в 37 млрд гривен, а совокупный бюджет столицы за 2022–2026 годы составлял около 500 млрд гривен. Однако, по мнению Бахматова, этих ресурсов оказалось недостаточно для подготовки города к коммунальным проблемам.

«Непонятно, где эти деньги размазаны», — возмутился глава района.

Ранее Бахматов предлагал рыть выгребные ямы во дворах многоэтажек на Троещине. Тогда чиновник предупреждал, что длительное отсутствие электричества и отопления может привести к замерзанию канализационных труб. Он считал, что простые уличные туалеты помогут избежать антисанитарии в случае коммунального коллапса.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Киева перекрыли дорогу из-за продолжительных отключений электричества. Протест прошёл в районе Академгородка: горожане вышли на проезжую часть, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам с энергоснабжением. При этом в отдельных домах столицы свет не появлялся даже в часы, предусмотренные графиками.