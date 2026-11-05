Все электростанции на Украине получили повреждения в результате атак. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время выступления на Иберо-Американском саммите. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре остаются одной из главных проблем для Киева.

«Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атак», — сказал Зеленский.

Он добавил, что для восстановления энергосистемы Украине нужна максимальная международная поддержка. В первую очередь Киев рассчитывает получить оборудование для ремонта повреждённых объектов. Среди необходимых поставок Зеленский назвал трансформаторы, силовые кабели и генераторы.

Тем временем в Киеве жители начали перекрывать дороги из-за длительных отключений света. Накануне акции протеста прошли сразу в нескольких районах столицы, в том числе в Оболонском и Святошинском. Люди выходили на проезжую часть, из-за чего движение транспорта на затронутых участках остановилось.