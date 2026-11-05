Жители Киева могут столкнуться с длительными перебоями в водоснабжении из-за отключений электричества. Даже после возвращения света вода не сразу появится в квартирах: на восстановление давления в трубах могут потребоваться дополнительные часы. Об этом предупредил украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире «Новости.Live».

По словам специалиста, городская водопроводная система способна выдерживать кратковременные отключения электроэнергии. Если насосы остаются без питания два-три часа, запас давления обычно позволяет продолжать подачу воды, хотя на верхних этажах многоэтажек напор может заметно ослабнуть.

Совсем иначе ситуация складывается при продолжительных перебоях со светом. Если насосное оборудование не работает восемь-десять часов, давление в магистральных трубопроводах падает настолько, что быстро восстановить водоснабжение уже не получается.

Игнатьев пояснил, что после возобновления подачи электричества насосам потребуется ещё около трёх часов, чтобы заново заполнить систему и обеспечить необходимое давление. Причём на протяжении всего этого времени электроснабжение должно оставаться стабильным.

Эксперт предупредил, что при частых и продолжительных отключениях электричества графики подачи воды могут стать жёсткими и непредсказуемыми. Особенно уязвимы жители верхних этажей, где водоснабжение зависит от дополнительных насосов.

Ранее Life.ru сообщал о полном прекращении централизованного водоснабжения в Киеве. 3 ноября городское коммунальное предприятие заявило об обесточивании основных водопроводных объектов после повреждения энергетической инфраструктуры. В результате подача воды в украинской столице временно остановилась.