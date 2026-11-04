Жители Киева продолжают перекрывать дороги из-за продолжительных отключений электричества. На этот раз протесты прошли в Оболонском районе украинской столицы. Ранее недовольные перебоями со светом вышли на улицы в Святошинском районе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Жители Киева перекрывают дороги в знак протеста против блэкаутов. Видео © Страна.ua

Местные жители перекрыли проезжую часть в Оболонском районе вечером 4 ноября. Люди говорят, что в некоторых домах электричества нет уже четыре-пять дней. Свет появляется лишь изредка и всего на 15–20 минут. При этом власти не соблюдают графики плановых отключений и подачи электричества. Из-за перекрытых дорог в районе образовались километровые пробки.