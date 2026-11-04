Жители Киева перекрыли дорогу из-за длительных отключений электричества
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Жители Киева перекрыли движение в районе Академгородка в знак протеста против продолжительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные паблики, опубликовавшие информацию об акции.
Киевляне перекрыли дорогу из-за отключений света. Видео © УНИАН
По сообщениям украинских источников, горожане вышли на проезжую часть, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам с электроснабжением. Из-за действий протестующих движение транспорта на участке дороги оказалось заблокировано.
Акция прошла на фоне серьёзных перебоев с электричеством в украинской столице. В некоторых районах Киева жители остаются без света по многу часов, причём электричество не всегда появляется даже в предусмотренные графиками периоды.
На днях в Деснянском районе Киева некоторые жилые дома оставались без электричества более 37 часов. Глава районной администрации Максим Бахматов сообщил, что в отдельных зданиях возникли также проблемы с водоснабжением. Местные жители жаловались, что свет не появляется даже в предусмотренные графиками часы, а продолжительность отключений в некоторых домах достигает 12–15 часов подряд.