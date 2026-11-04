Жители Киева перекрыли движение в районе Академгородка в знак протеста против продолжительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные паблики, опубликовавшие информацию об акции.

Киевляне перекрыли дорогу из-за отключений света. Видео © УНИАН

По сообщениям украинских источников, горожане вышли на проезжую часть, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам с электроснабжением. Из-за действий протестующих движение транспорта на участке дороги оказалось заблокировано.

Акция прошла на фоне серьёзных перебоев с электричеством в украинской столице. В некоторых районах Киева жители остаются без света по многу часов, причём электричество не всегда появляется даже в предусмотренные графиками периоды.